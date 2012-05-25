Петух напал на мужчину - госпитализировали с рваными ранами

В Тернопольской области мужчина попал в больницу после нападения петуха.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вчера в 18 часов в селе Подлесцы Кременецкого района. Петух напал на мужчину и стал его клевать.

Пострадавшего доставили в Кременецкую центральную районную больницу с рваными ранами левого плеча.