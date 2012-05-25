На Тернопольщине дожди и град уничтожили 93 га посевов
10:30, 25 мая 2012Новости регионов
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Сумма ущерба – 210 тыс грн
В Тернопольской области в результате сильных дождей и града уничтожено 93 га посевов и повреждены сельхозкультуры на площади 123 га.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, уничтожены посевы сельскохозяйственных культур в ЧП «Агрофирма Медоборы» Тернопольского района. Уничтоженная посевная площадь составляет 4% от посевных площадей района.
Ориентировочная сумма ущерба – 210 тыс. грн.
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