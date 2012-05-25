В детсаду Бердянска работали воспитательницы с открытой формой туберкулеза

В детсаду Бердянска прокуратура выявила педагога с открытой формой туберкулеза - второго с начала месяца в данном дошкольном учреждении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «в ходе прокурорской проверки по факту пребывания в должности социального педагога одного из детсадов города женщины, больной туберкулезом, в этом детском учреждении выявлен еще один случай заболевания: установлено, что у воспитателя детского сада, которая на должности более года, открытая форма туберкулеза».

По данным заместителя Бердянского межрайонного прокурора Максима Кравченко, с 17 мая женщина находится на больничном.

Как сообщал УНИАН в начале мая в бердянском городском детском саду № 25 «Ромашка» у педагога, непосредственно работавшего с детьми, была выявлена открытая форма туберкулеза, после чего СЭС провела ряд профилактических мероприятий в учреждении и взяла анализы у всех воспитанников и персонала детсада, а прокуратура начала проверку законности выдачи заболевшей меддокументов, дающих право работы с детьми.

«По состоянию на 24 мая известны результаты медицинских исследований по 120 из 160 воспитанников учреждения. фактов заболевания туберкулезом среди этих детей не выявлено», - сообщил М.Кравченко.

По его словам, «по новому факту обнаружения больного туберкулезом сотрудника Бердянская межрайонная прокуратура начала новую проверку - на предмет возможной причинной связи первого случая со вторым».