27 мая в Киеве состоится «Пробег под каштанами»

В рамках празднования Дня Киева 27 мая в столице состоится ХХ юбилейный «Пробег под каштанами-2012», принять участие в котором изъявили желание 3 тыс 665 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Ради здоровья детей улицам Киева побежит 51 командная и 156 индивидуальных участников», - говорится в сообщении.

Так, 27 мая в 09.30 стартует традиционный легкоатлетический пробег по такому маршруту: Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Бессарабская площадь - ул. Большая Васильковская - пл. Л.Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Димитрова (место разворота) и в обратном направлении.

Организаторы ожидают, что непосредственно в воскресенье присоединиться к массовой благотворительной акции придут еще около 3 тыс желающих.

Регистрация участников начнется в 08.30 на Майдане Незалежности. По информации организаторов, за 20 лет проведения акции более 52 тыс 500 человек совершили благотворительный пробег. В частности, для Центра детской кардиологии и кардиохирургии (с 2000 года) «Пробег под каштанами» собрал и передал лечебному учреждению чеки на общую сумму свыше 1 350 000 грн. Благодаря участникам «Пробега-2010» Центр детской кардиологии получил первый и единственный в Украине аппарат «Искусственное сердце» (Аппарат екстракарпоральной мембранной оксигенации).