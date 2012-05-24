Пока выпившая мама спала, ее 9-месячная дочка утонула

В Донецкой области следственным отделением Марьинского райотдела милиции возбуждено уголовное дело в отношении жительницы г. Горняк, подозреваемой в смерти по неосторожности ее 9-месячного ребенка, утонувшего в Кураховском водохранилище.

Как сообщает пресс-служба Марьинского райотдела милиции со ссылкой на старшего следователя Анатолия Копачевского, 32-летняя женщина, получив пособие на ребенка, приехала отдохнуть на водохранилище с 5-летним сыном и 9-месячной дочкой. Женщина, находясь в компании троих незнакомых мужчин, стала распивать с ними спиртные напитки. После того, как все было выпито и случайные знакомые ушли, она заснула, оставив ребенка без присмотра. Девочка скатилась по берегу и упала в воду.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования, причиной смерти 9-месячной девочки стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей водой при утоплении.

Женщине, согласно ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности), грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.