Закроют ли детскую поликлинику в Святошинском районе?

В Главном управлении здравоохранения Киевской городской государственной администрации опровергают информацию о закрытии с 1 июня детской поликлиники №1 Святошинского района, расположенной на ул. Командарма Уборевича, 11.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«В некоторых СМИ появилась неправдивая информация о закрытии детской поликлиники №1 в Святошинском районе. Однако поликлиника на ул. Командарма Уборевича, 11, сейчас работает и будет продолжать работать и оказывать медицинскую помощь детскому населению в обычном режиме», - говорится в заявлении Главного управления здравоохранения.

В управлении отметили, что «любая информация о закрытии заведения является ложной и не отвечает действительности».

Как сообщалось, ранее родители детей, которые обслуживаются в этой поликлинике, заявили о планах властей закрыть это медицинское заведение с 1 июня. На днях более сотни родителей с детьми собрались возле поликлиники, чтобы выразить свой протест.

По словам местных жителей, в лучшем случае на месте детской поликлиники, которая сейчас обслуживает более 37 тысяч детей из Академгородка, Святошино, Нивок, Беличей и Новобеличей, откроют платный диагностический центр. Детей же придется водить во взрослые поликлиники.