Список улиц Киева, где в июне не будет горячей воды

На протяжении июня ПАО «Киевэнерго» будет проводить ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей в части Подольского, Оболонского, Святошинского и Шевченковского районов.

Как информирует пресс-служба компании, в частности с 6 по 20 июня будут проводиться испытания сетей, которые обслуживают жилищный массив Виноградарь, а с 11 июня по 2 июля (с учетом срока ремонтных работ на районной котельной «Нивки») – Нивки.

В связи с чем 5 июня с 18:00 временно будет прекращено снабжение горячей воды на Виноградаре, а 10 июня с 18:00 – на Нивках.

В частности, испытания тепловых сетей будут проводиться в пределах: улиц Академика Туполева, Стеценко, Маршала Гречко, Котовского, Тираспольской Саратовской, Салютной, Бауманской, Черкасской, Толбухина, Калиновой, Бауманского переулка, улиц Уссурийской, Цюрупинской, Бабушкина, Щербакова, проспекта Победы (часть Шевченковского, Святошинского, Подольского районов); проспекта Гонгадзе, Межевого переулка, улиц Червонопольской, Западинской, Мостицкой, Новомостицкой, проспекта Правды (часть Подольского района); частично улиц Коноплянской, Резервной, Бережанской (часть Оболонского района).

Подача горячей воды после испытаний может задерживаться на время, необходимое для устранения обнаруженных повреждений.

При выявлении провалин или появление воды или пара на поверхности, компания просит сообщать по телефонам:

в Подольском районе – 425-19-98, 497-60-72 (для потребителей РК «Нивки»), 425-19-98, 425-25-64 (для потребителей РК «Виноградарь»);

в Шевченковском и Святошинском районах – 272-23-73, 497-60-72;

в Оболонском районе – 425-25-64.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» начало ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей 23 апреля. Завершить все испытательные работы планируется к началу сентября.

