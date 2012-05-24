В Крыму уничтожили торпеду весом 2 тонны времен войны

Двухтонную торпеду советского производства времен Великой Отечественной войны уничтожили севастопольские пиротехники МЧС в акватории мыса Урет Черноморского района Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Севастополе.

«За последние несколько лет это один из самых крупных боеприпасов, который был найден и уничтожен в Крыму», - говорится в пресс-реоизе.

Торпеду нашли дайверы в 400 м от берега. Она лежала на глубине 20 м. Заряд взрывчатого вещества составлял 450 кг в тротиловом эквиваленте.

«Торпеда была разломлена на две части. Одна часть с остатками взрывчатого вещества стояла вертикально в воде, а рядом лежала головная часть с зарядом», - сказано в пресс-релизе.

Сотрудники МЧС и пограничники эвакуировали отдыхающих в безопасную зону.

Боеприпас уничтожили двумя подрывами. Столб воды от взрыва поднялся на высоту 100 м.