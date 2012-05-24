На Прикарпатье из-за непогоды 17 сел остались без света
11:02, 24 мая 2012Новости регионов
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Гроза и сильные порывы ветра
На Прикарпатье 17 сел остались без электроснабжения из-за непогоды.
Как сообщили сегодня в Территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, в результате грозы и сильных порывов ветра без электричества остались 15 населенных пунктов полностью и 2 - частично.
В частности, обесточены ряд населенных пунктов в Волынском, Верховинском районах и на территории Болеховского горсовета.
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