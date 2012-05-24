В Черниговской области поезд смертельно травмировал мужчину
09:35, 24 мая 2012Новости регионов
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На пешеходном переходе
В Черниговской области поезд сообщением Шостка - Киев смертельно травмировал мужчину.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, трагедия произошла на станции "Бахмач-Киевский". На пешеходном переходе поезд травмировал жителя с. Алексеевка Бахмачского района 1966 года рождения.
Пострадавший был доставлен в Бахмачскую центральную районную больницу, где он скончался.
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