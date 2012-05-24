В Черниговской области поезд смертельно травмировал мужчину

В Черниговской области поезд сообщением Шостка - Киев смертельно травмировал мужчину.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, трагедия произошла на станции "Бахмач-Киевский". На пешеходном переходе поезд травмировал жителя с. Алексеевка Бахмачского района 1966 года рождения.

Пострадавший был доставлен в Бахмачскую центральную районную больницу, где он скончался.