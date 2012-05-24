Житомирщина: женщина провалилась в канализационный колодец
09:12, 24 мая 2012Новости регионов
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В трехметровую яму
В Житомирской области женщина упала в канализационный колодец.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 54-летняя жительница города Радомышль Житомирской области неосторожно стала на металлические листы, которые прикрывали канализационный люк на дороге рядом с ее приусадебным участком. Крышка не выдержала вес женщины и она провалилась в трехметровую яму. Крики потерпевшей услышала соседка и вызвала спасателей.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Они достали пострадавшую из колодца и оказали первую помощь. Женщина получила ушибы, но от госпитализации отказалась.
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