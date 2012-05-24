Буковина: у пассажирской маршрутки отказали тормоза

В городе Сторожинец Черновицкой области пассажирская маршрутка, у которой отказали тормоза, повредила 9 автомобилей.

Как сообщила УНИАН старший инспектор ОГАИ УМВД в Черновицкой области Елена Кискина, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 мая, около 17 часов.

У автобуса ПАЗ, двигающегося по маршруту «Черновцы – Долишный Шепот», на спуске при въезде в город неожиданно отказали тормоза.

Водитель пытался тормозить ручником и умышленно ударялся в попутные автомобили, чтобы снизить скорость. В результате водитель сумел остановиться, повредив 9 машин.

В то же время Е.Кискина добавила, что хотя по предварительной информации авария произошла из-за отказа тормозов, однако, по ее словам, «когда автобус доставили на штрафплощадку, тормозная система работала».

«Будет проведена автомеханическая экспертиза на протяжении 30 дней и тогда будут окончательные результаты причин ДТП», - добавила она.

Как сообщили в УГАИ УМВД в Черновицкой области, в автобусной маршрутке находились 24 пассажира. В автопроисшествии никто серьезно не пострадал, несколько лиц получили легкие повреждения.

По словам журналиста Сторожинецкой районной газеты Анастасии Бучковской, ставшей свидетелем ДТП, на въезде в г. Сторожинец у автобуса отказали тормоза. Она рассказала, что водитель выехал на осевую линию, чтобы не задевать машины, ехавшие впереди. Автомобили, ехавшие навстречу, не пропускали ПАЗ, хотя водитель включил аварийку и непрерывно сигналил. Чтобы подтормозить, водитель начал ударяться в машины, которые были на дороге. Приостановил автобус грузовой бус со строительными материалами, остановившийся на красный свет светофора. Заднюю часть и левую сторону грузового буса полностью смяло. Потом ПАЗ развернуло и ударило в другой бус. Только после этого он остановился.