В столице утвердят целевую программу «Киев без сирот»

В столице в ближайшее время планируется утвердить городскую целевую программу «Киев без сирот»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь сегодня на встрече председателя КГГА Александра Попова и представителя Детского фонда ООН (UNICEF) Юкие Мокуо.

В сообщении отмечается, что разработанная городской властью соответствующая программа получила высокую оценку. Проект решения о внедрении этой программы будет вынесен на одну из следующих сессий Киевсовета.

Во время сегодняшней встречи А.Попов и Ю.Мокуо договорились, что киевская власть станет активным участником международных проектов по защите прав детей.

«Киевская власть сделает все возможное для того, чтобы самые маленькие киевляне чувствовали себя защищенными и имели все необходимое для гармонического развития. Мы полностью открыты к сотрудничеству с UNICEF», – заверил А.Попов.

Как отмечалось на встрече, инициативы Фонда предусматривают более активное участие детей и молодежи в общественно-политической жизни столицы. В частности, UNICEF предлагает создать при КГГА совещательный совет по вопросам защиты прав и интересов детей, членами которого могли бы стать киевские школьники и студенты.

«Наши инициативы направлены на то, чтобы каждый ребенок имел возможность не только свободно высказаться, но и быть услышанным. Мы не первый год плодотворно сотрудничаем с Главным управлением семьи, молодежи и спорта и со службой по делам детей КГГА, и очень высоко ценим те программы и инициативы по защите детей, которых реализует Киев. Рассчитываем, что это сотрудничество со временем будет только углубляться», – отметила Ю.Мокуо.