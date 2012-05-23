Полтава: принята программа противодействия наркомании

Сегодня депутаты Полтавского областного совета приняли программу противодействия распространению наркомании, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в регионе на 2012-2015 годы

Как передает корреспондент УНИАН, программой предусмотрена организация постоянно действующей системы действенной первичной профилактики среди детей, ученической и студенческой молодежи, проведение разъяснительной работы и пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов и программ с первичной профилактики среди неправительственных организаций, работающих в области противодействия наркомании и популяризации здорового образа жизни, через участие их в конкурсе социальных проектов и программ, разработанных общественными организациями и их союзами; разработка и тиражирование информационно-просветительских материалов с целью формирования в сознании граждан, особенно молодежи, негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

Ожидаемые результаты реализации Программы - улучшение качества выявления больных наркоманией на 15-20%; повышение уровня информированности населения о последствиях немедицинского употребления наркотиков, а также лекарственных средств, злоупотребление которыми может привести к наркотической зависимости; существенное снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и гепатита, связанного с инъекционной формой употребления наркотиков путем расширения программы заместительной поддерживающей терапии для потребителей инъекционных наркотиков; снижение роста преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Общий объем финансовых ресурсов, заложенных для выполнения программы, составляет 9 млн 770 тыс грн. Из них 9,59 млн грн из областного бюджета и 158 тыс грн из других источников.