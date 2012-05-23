На Закарпатье открыли первую школу для диабетиков

В Закарпатской областной клинической больнице им. А. Новака, при поддержке компании Санофи, в открыто первую в области Школу медико-социальной адаптации для больных сахарным диабетом.

Как сообщили УНИАН в Санофи, задачей Школы является повышение уровня знаний пациентов о своем заболевании, предотвращение острых и хронических осложнений, формирование позитивного настроя по отношению к диабету, мотивация на улучшение качества жизни, обеспечение психологической реабилитации пациентов с сахарным диабетом.

Открытие Школы стало очередным шагом на пути реализации программы открытия подобных школ по всей стране. В ближайшем будущем аналогичные школы для больных сахарным диабетом появятся и в других областях Украины.

Поддержка создания Школы медико-социальной адаптации для больных сахарным диабетом - это одна из многочисленных инициатив Санофи в рамках масштабной глобальной программы компании «Диабет. Поможем вместе», целью которой является объединение усилий компании, органов власти, медицинских работников и организаций пациентов ради общей цели: улучшение качества жизни людей с диабетом.

В течение двух лет было создано 17 школ самоконтроля для пациентов в разных регионах страны, реализованы оздоровительные программы для детей с сахарным диабетом и много других проектов, направленных на привлечение внимания украинского общества к этому заболеванию и на поддержку пациентов в их повседневной жизни с диабетом.

По словам директора подразделения по вопросам диабета ООО «Санофи-Авентис Украина» Натальи Коваленко, забота о больных сахарным диабетом является одним из ключевых приоритетов для Санофи.

"Люди, живущие с диабетом, нуждаются не только в медикаментозном обеспечении, но и в постоянной поддержке специалистов, ведь заболевание требует изменения образа жизни. Именно поэтому в рамках своей глобальной программы «Диабет. Поможем вместе» компания осуществляет ряд проектов образовательного направления. Мы всегда ищем новые возможности как для обеспечения украинских пациентов полным спектром лучших и доступных медицинских решений, так и для улучшения качества их жизни. Открытие первой в Ужгороде Школы медико-социальной адаптации для людей с диабетом имеет большое значение для города и области, ведь теперь пациенты смогут эффективно контролировать свою болезнь, а значит - жить лучше и дольше,» - отметила Н.Коваленко.



В свою очередь Ольга Олексик - главный эндокринолог Закарпатской области заявила, что помощь людям с диабетом предполагает комплексный подход, включающий социально-психологическую поддержку, которая является главным условием эффективного самоконтроля, осуществляемым больным.

"Как специалисту, мне сегодня очень приятно видеть открытие первой в Закарпатье Школы медико-социальной адаптации для больных сахарным диабетом, в которой пациенты смогут получать консультации по организации самоконтроля, лечения и правильного образа жизни. Чрезвычайно важно, что это стало возможным благодаря совместным усилиям местных властей, компании Санофи и наших врачей. Без такого сотрудничества успешная борьба с диабетом на уровне области и страны невозможна,» - отметила О.Олексик.