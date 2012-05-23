По факту отравления детей в Обухове возбуждено уголовное дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту массового отравления детей в детском садике «Рушничок» в г. Обухове Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Уголовное дело возбуждено 22 мая по ст. 137 УК Украины - невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие ненадлежащего или недобросовестного к ним отношения, нанесшее существенный вред здоровью потерпевших.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка профессиональной деятельности не только персонала и руководства детского учреждения, но и контролирующего органа – районной санэпидемстанции, должностные лица которой непосредственно контролируют соблюдение государственных санитарных правил и норм, а также осуществляют общий санэпиднадзор в заведениях массового пребывания детей, подчеркнули в прокуратуре.

Как отмечается в сообщении, в инфекционном отделении больницы в Обухове находятся 33 потерпевших вследствие отравления, из них 23 – воспитанники заведения, 5 работников заведения и 5 лиц, имевшие контакты с больными.

Состояние здоровья потерпевших удовлетворительное с положительной динамикой, добавили в пресс-службе прокуратуры.