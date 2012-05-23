В Черткове продолжаются проблемы с водой: дают 3 часа в день

В Черткове Тернопольской области из-за загрязнения реки Серет вода уже более недели подается только 3 часа в сутки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, из-за химического загрязнения воды в Серете в Черткове задействовали резервные водозаборы, однако из-за уменьшения количества воды ее подают в помещения жителей города только с 7 часа до 8.30, а вечером – с 19 часов до 20.30.

Чертковская райгосадминистрация уже обратилась в областную государственную администрацию с просьбой предоставить средства из областного бюджета для финансирования мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации в городе.

Согласно информации Чертковской райсанэпидемстанции, показатели воды в Серете по содержанию кишечной палочки превышают допустимые нормы, уровень окисления превышает норму, однако уже близок к ней.

Сегодня вопрос ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сбросом химических стоков в Серет, будет рассмотрен на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, из-за попадания неочищенных стоков в реку Серет вблизи Тернополя 9-10 мая начала массово гибнуть рыба. В КП «Тернопольводоканал» попадание неочищенных стоков в реку объяснили сбросами значительного количества ядовитых веществ неустановленными предприятиями. Выбросы агрессивных стоков были настолько массовыми, что привели к отмиранию активного ила, который выполняет биологическую очистку стоков на очистительных сооружениях водоканала. Как следствие ил перестал выполнять свою функцию и в Серет начали попадать неочищенные стоки, которые и обусловили гибель рыбы.

В целом было сброшено 500 м куб. загрязненных стоков

Из-за этого погибло 42 тыс. особей рыбы, убытки окружающей среде экологи оценили в 350 тыс. грн.

Правоохранители и экологи до сих пор устанавливают предприятие, которое вызвало загрязнение реки.

В настоящее время КП «Тернопольводоканал» задействует резервные очистительные сооружения.

По данным Государственной экологической инспекции в области, пробы вод в реке Серет выше и ниже сброса КП «Тернопольводоканал» отвечают нормам. В частности концентрация растворенного кислорода в реке Серет (ниже сброса) составляет 7 мг/куб. дм (норма – не меньше 4 мг/куб. дм).