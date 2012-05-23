Ривненщина: возле православного храма обнаружена авиабомба

В Ривненской области возле православного храма в селе Повча Дубенского района обнаружена авиабомба.

Как сообщил УНИАН начальник отдела работы со СМИ и общественностью Управления МЧС в Ривненской области Николай Прокопчук, боеприпас обнаружили люди во время обустройства территории возле православного храма и вызвали спасателей.

Находка оказалась 50-килограммовой осколочно-фугасной авиабомбой немецкого производства, которая пролежала там со времен Второй мировой войны.

По словам Н.Прокопчука, в случае взрыва, осколки такой авиабомбы разлетаются в радиусе одного километра. В то же время он отметил, что обнаруженная бомба не представляла реальной угрозы, поскольку была без подрывника.

Пиротехники УМЧС обследовала территорию церкви, но больше ничего опасного не обнаружили. Найденную авиабомбу загрузили в спецавтомобиль, вывезли в безопасное место и обезвредили.