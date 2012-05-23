В центре Киеве прорвало трубу водопровода

Столичная Госавтоинспекция предупреждает водителей, что в связи с прорывом трубы водопроводной сети по улице Прорезной, 5, в настоящее время полностью перекрыто движение автотранспорта на этой улице, а именно: на участке от улицы Пушкинской до улицы Крещатик.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении отдела связей с общественностью Управления ГАИ Киева.

Работники «Киевводоканала» начали аварийные работы. Приблизительно ремонтные работы будут проходить двое суток - с 23 по 25 мая.

ГАИ просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений, а также соблюдать Правила дорожного движения.