В центре Киеве прорвало трубу водопровода
11:15, 23 мая 2012Новости регионов
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Перекрыто движение транспорта
Столичная Госавтоинспекция предупреждает водителей, что в связи с прорывом трубы водопроводной сети по улице Прорезной, 5, в настоящее время полностью перекрыто движение автотранспорта на этой улице, а именно: на участке от улицы Пушкинской до улицы Крещатик.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении отдела связей с общественностью Управления ГАИ Киева.
Работники «Киевводоканала» начали аварийные работы. Приблизительно ремонтные работы будут проходить двое суток - с 23 по 25 мая.
ГАИ просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений, а также соблюдать Правила дорожного движения.
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