В Херсонской области «заминировали» Каховскую ГЭС

В Херсонской области неизвестный «заминировал» Каховскую ГЭС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, 22 мая дежурный по Управлению СБУ в Херсонской области в 21.06 получил анонимное сообщение о минировании гидротехнического сооружения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

До 01.15 были проведены необходимые мероприятия со стороны силовых структур. Взрывоопасных предметов на территории Каховской ГЭС обнаружено не было. Сообщение оказалось ложным.

По данному факту проводится расследование.