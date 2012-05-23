В Чернигове в гидрокарьере утонул 13-летний подросток
11:11, 23 мая 2012Новости регионов
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На глазах у свидетелей
В Чернигове в гидрокарьере потонул 13-летний подросток.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.
Несчастный случай произошел вчера в микрорайоне "Лисковица". Мальчик утонул на глазах у свидетелей, говорится в сообщении.
Водолазы Черниговской городской спасательной станции №1 подняли тело подростка из воды. Причина смерти устанавливается.
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