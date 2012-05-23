В Чернигове в гидрокарьере утонул 13-летний подросток

В Чернигове в гидрокарьере потонул 13-летний подросток.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Несчастный случай произошел вчера в микрорайоне "Лисковица". Мальчик утонул на глазах у свидетелей, говорится в сообщении.

Водолазы Черниговской городской спасательной станции №1 подняли тело подростка из воды. Причина смерти устанавливается.