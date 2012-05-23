В Киеве будут внедрять электронную медицину

До 2014 года власти Киева намерені реализовать проект по внедрению электронной медицины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в КГГА презентовали концепцию информатизации городских больниц «Киевская медицина будущего», которую планируется реализовать в рамках Стратегии развития Киева до 2025 года.

Концепцией предусмотрена реализация одной из составляющих медицинской реформы – внедрение «э-медицины». В частности, планируется создать телекоммуникационную инфраструктуру, ввести электронную медицинскую карточку и электронную регистрацию больных.

Также одним из этапов реализации концепции является введение электронных рецептов и унифицированной электронной системы расчетов.

На последнем этапе предусмотрена разработка сайта и внедрение on-line-сервисов.

По словам советника председателя КГГА Александра Кубракова, внедрение электронной медицинской карточки позволит обеспечить для пациентов удобный доступ к медицинской информации и информации о состоянии здоровья через Интернет, а для персонала медицинских заведений - повысить качество ведения документации.

Введение электронной регистрации больных позволит записываться на прием к врачу дистанционно и эффективнее использовать рабочее время врачей. Новшество «электронный рецепт» позволит сэкономить время на выписку рецептов и упростит приобретение рецептурной группы лекарств. Новый медицинский портал обеспечит интерактивный сервис, который позволит киевлянам оценивать работу городских лечебных заведений и записываться к врачу on-line.

Кроме того, в больницах столицы будет внедрен проект Wi-Fi-доступа к Интернет. Этот проект планируют реализовать в качестве пилотного уже в 2012 году.