Двое юношей выпали из многоэтажек и остались живыми
10:17, 23 мая 2012Новости регионов
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Ночными проишествия
В Тернополе юноша выжил, упав с 5-го этажа дома.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел сегодня сразу после полуночи.
21-летний житель села Мельниця-Подольская Борщевского района выпал с балкона 5-го этажа. Его доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма позвоночника, закрытая травма живота.
Также сегодня около 3-х часов из окна выпал 18-летний юноша. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом надколенника оно тоже госпитализирован в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи.
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