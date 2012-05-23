Двое юношей выпали из многоэтажек и остались живыми

В Тернополе юноша выжил, упав с 5-го этажа дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел сегодня сразу после полуночи.

21-летний житель села Мельниця-Подольская Борщевского района выпал с балкона 5-го этажа. Его доставили в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма позвоночника, закрытая травма живота.

Также сегодня около 3-х часов из окна выпал 18-летний юноша. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом надколенника оно тоже госпитализирован в Тернопольскую городскую больницу скорой помощи.