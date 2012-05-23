Сотрудник колонии в Одессе снабжал заключенных наркотиками

В Одессе задержан за снабжение заключенных наркотиками начальник отделения социально-психологической службы Южной исправительной колонии № 51.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД в Одесской области, «майора внутренней службы задержали при попытке передать одному из заключенных пакет с наркотиками, спрятанный в буханке хлеба. Флакон емкостью 10 мл с прозрачной жидкостью и обмотанный скотчем полиэтиленовый пакет с марихуаной, спрятанные в хлебе, были обнаружены в кабинете оперативного отдела исправительного учреждения».

Установлено также, что за передачу наркотиков злоумышленник получил 100 грн.