Государству вернули 5 санаториев в Бердянске

Суд вернул государству имущественные комплексы 5 санаторно-курортных заведений в Бердянске Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Так, по искам Бердянского межрайонного прокурора Хозяйственным судом Запорожской области признаны недействительными и отменены 2 незаконных решения исполнительного комитета Бердянского городского совета 2003-го и 2012 годов в части оформления за частным акционерным обществом права собственности на части санаториев "Лазурный", "Приазовье", "Азов", комбинат курортных услуг "Отдых" и многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства "Курорт".

Указанным решением за государством, в лице Фонда государственного имущества Украины, признано право собственности на указанные объекты недвижимости и они вытребованы у акционерного общества, подчеркнули в ГПУ.

Кроме того, сообщили в Генпрокуратуре, Хозяйственным судом Одесской области удовлетворен иск прокуратуры области, предъявленный в интересах государства, и вытребованы из незаконного владения частного предпринимателя нежилые помещения, расположенные в здании учебно-административного корпуса Одесской государственной академии холода.

Установлено, что эти помещения, стоимостью почти 1 млн грн, ответчиком длительное время безосновательно содержались после окончания срока договора аренды, отмечается в сообщении.