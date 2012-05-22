Осужденный иностранец в колонии хотел убить себя и невесту

Богунский районный суд Житомира к 13 годам заключения осудил гражданина Турции, который в комнате для свиданий колонии пытался убить себя и невесту.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщила пресс-секретарь прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, гражданин Турции совершил особо тяжелое преступление уже в Житомирской исправительной колонии, где отбывал наказание - 7 лет лишения свободы – за совершение преднамеренного убийства.

"Произошло это в комнате для свиданий в апреле прошлого года во время несколькочасового свидания иностранца с женщиной, с которой он планировал вскоре пожениться. Заподозрив, что она изменила свое отношение к нему, мужчина начал спор, во время которого схватил нож и преднамеренно начал наносить ей удары. Увидев, что женщина упала, осужденный и себя ударил ножом в сердце", - сказала Т.Гоша.

Работники колонии спасли их обоих.

За совершение этого тяжкого преступления мужчина осужден к 13 годам лишения свободы.