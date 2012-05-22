Житомирщина: мужчина убил мать и двоих односельчан

В Житомирской области в одном из сел Новоград-Волынского района 32-летний мужчина в состоянии обострения алкогольного психоза 21 мая убил свою мать и двоих односельчан.

Как сообщил УНИАН начальник Следственного управления УМВД Украины в Житомирской области Василий Дячук, предварительно установлено, что 57-летнего местного жителя преступник, встретив на окраине села, повалил на землю и утопил в канаве, опустив его голову в воду и держа руками за горло.

После этого подозреваемый вернулся в дом, где жил, и зашел на половину соседей, где камнем забил 72-летнего соседа. На его крики прибежали жена погибшего и мать нападающего. Соседка бросилась в сельсовет вызывать милицию. А свою 59-летнюю мать, которая попыталась его успокоить, нападающий убил тем же камнем.

В тот же день милиция задержала подозреваемого.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 «Преднамеренное убийство двух и более людей» Уголовного кодекса Украины. Назначено проведение экспертиз, в частности, относительно психического состояния подозреваемого. В случае признания его на момент совершения убийств вменяемым, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.