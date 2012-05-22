В Саках ограбили инвалида І группы из Греции
14:49, 22 мая 2012Новости регионов
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...приехавшего на лечение
В Крыму открыто ограбили гражданина Греции, инвалида І группы, который приехал в Саки на лечение.
Как сообщается на сайте Главного управления МВД Украины в АР Крым, грабеж был совершен вчера, 21 мая.
«Сопровождающий потерпевшего гражданин Б. угрожал расправой, после чего открыто похитил из барсетки инвалида 4400 евро, 3000 грн. и серебряную бижутерию. Общая сумма ущерба составила 47 тыс. грн.», - говорится в сообщении.
По данному факту сотрудники Сакского горотдела проводят оперативные мероприятия по розыску злоумышленника, и просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, срочно сообщить в милицию.
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