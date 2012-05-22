Львовщина: от укусов змей пострадали ребенок и мужчина

Во Львовской области ребенок и мужчина пострадали от укусов змей.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС во Львовской области, 21 мая в 23.50 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи» госпитализированы мужчина 1956 года рождения и девочка 2008 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу из двух разных сел Сколовского района.