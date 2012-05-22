В больницах Днепропетровска - двое пострадавших от взрывов
14:27, 22 мая 2012Новости регионов
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Состояние удовлетворительное
В больницах Днепропетровска состоянием на 18.00 остаются двое пострадавших от серии взрывов 27 апреля.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.
Пострадавшие – 77-летняя Раиса Грозь и 63-летний Валерий Рудковский находятся в областной клинической больнице имени Мечникова.
Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач заведения Сергей Рыженко, состояние госпитализированных удовлетворительное, но в ближайшие дни они будут оставаться в больнице.
Пострадавшие медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, в результате которых пострадавшие 31 человек, в том числе 10 детей.
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