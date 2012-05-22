В больницах Днепропетровска - двое пострадавших от взрывов

В больницах Днепропетровска состоянием на 18.00 остаются двое пострадавших от серии взрывов 27 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

Пострадавшие – 77-летняя Раиса Грозь и 63-летний Валерий Рудковский находятся в областной клинической больнице имени Мечникова.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач заведения Сергей Рыженко, состояние госпитализированных удовлетворительное, но в ближайшие дни они будут оставаться в больнице.

Пострадавшие медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, в результате которых пострадавшие 31 человек, в том числе 10 детей.