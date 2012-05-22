За избиение девушки депутат заплатит штраф

Суд на 17 тыс. грн оштрафовал 26-летнего депутата Валковского районного совета (Харьковская область), который в ночном клубе избил девушку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, по словам начальника Управления поддержки государственного обвинения прокуратуры Андрея Гончаренко, ночью 14 августа 2011 года депутат, находясь в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения, грубо, в нарушение общественного порядка, стал высказываться в адрес несовершеннолетней девушки нецензурной бранью. «Он намеренно толкнул ее, от чего та упала, затем потянул рукой за волосы и нанес удар в лицо», - сообщил А.Гончаренко. После того, как девушка поднялась, депутат повторно толкнул ее, от чего она снова упала, а депутат нанес ей несколько ударов ногой.

Приговор депутату вынес Валковский районный суд, рассмотрев уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).