Одещина: землю санатория отдали под частную застройку

Прокуратура Одесской области изобличила в злоупотреблении служебным положением и возбудила уголовное дело против чиновника Овидиопольского отделения Госкомзема Украины, незаконно отдавшего под частную застройку часть территории санатория «Люстдорф».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры.

В ходе прокурорской проверки, в частности, установлено, что руководством Овидиопольского отделения Госкомзема незаконно отчуждена часть рекреационных земель детского санатория «Люстдорф» площадью 2,5 гектара стоимостью 7,2 млн грн. Эта прибережная территория, согласно изъятым документам, безвозмездно передана в собственность граждан под строительство коттеджей.

К уголовной ответственностью привлечено также руководство санатория «Люстдорф», дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Справка УНИАН. Одесский костно-противотуберкулезный санаторий «Люстдорф» - одно из лучших лечебно-оздоровительных учреждений детского профиля на территории Украины. Расположен на морском берегу и находится в ведении Минздрава Украины, специализируется на лечении от туберкулеза детей со всех областей страны.