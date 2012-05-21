Во Львове «заминировали» школу

Во Львове из-за «заминирования» школы эвакуировали более 300 учеников.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, сообщение о заминировании львовской школы № 10 поступило в дежурную часть городского управления милиции сегодня в 10.27.

Сразу в учебное заведение были направлены три десятка работников милиции. За 7 минут из школы эвакуировали почти 300 детей и 35 преподавателей.

«Осмотрев школу, правоохранители не обнаружили никакого взрывного устройства. Сразу выяснилось, что сообщил о заминировании третьеклассник, ученик СШ № 99. Свою «шутку» объяснил «желанием посмотреть, как разминируют школу», - сказал в комментарии УНИАН начальник Львовского городского управления ГУ МВД Украины во Львовской области Сергей Зюбаненко.

Поскольку мальчик несовершеннолетний, то ответственность за его поступок ляжет на родителей. На них составят административный протокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, сообщили в областном управлении милиции.