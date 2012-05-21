В Киеве сгорела маршрутка

Сегодня после обеда в Киеве на проспекте Палладина сгорело маршрутное такси «Эталон».

Как сообщил УНИАН один из очевидцев происшествия, возгорание произошло во время движения транспортного средства.

По словам собеседника агентства, водитель своевременно увидел дым из-под капота, открыл двери и выпустил людей.

В свою очередь, в столичном главке милиции подтвердили факт пожара, отметив, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Пострадавших, жертв нет», - сказали в милиции.