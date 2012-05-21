В центре Запорожья убили женщину, которая обменивала валюту

Сегодня днем в центре Запорожья, в торговом центре «Центральный», неизвестные убили женщину, занимавшуюся обменом валюты.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова, «сегодня в 11.35 на номер «102» поступил анонимный звонок – сообщение о том, что женщина, занимавшаяся обменом валюты в ТЦ «Центральный», обнаружена мертвой – с перерезанным горлом».

По словам М.Пискуновой, выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшей 38-летней женщины, а также то, что операции по обмена валюты осуществлялись в незарегистрированном в установленном порядке обменном пункте.

По словам работающих на месте происшествия сотрудников правоохранительных органов, на данный момент есть основания утверждать, что женщина стала жертвой разбойного нападения, совершенного с целью завладения денежными средствами из кассы обменного пункта.

Информацию об этом УНИАН подтвердила и пресс-секретарь прокурора Запорожской области, сообщившая, что уголовное дело возбуждено не только по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство», но и по ч. 4 ст. 187 УК Украины – «Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенный организованной группой либо соединенный с причинением тяжких телесных повреждений».