12 городам Луганщины сократили подачу питьевой воды

В Луганской области на два дня с 22 по 23 мая будет сокращена подача питьевой воды 12 городам в связи с ремонтными работами на водоводах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода», плановые ремонтные работы на трех водоводах начались сегодня.

«Эти мероприятия необходимы для снижения рисков возникновения аварийных ситуаций, что позволит обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям в предстоящий период летней жары. На месте работ задействована вся необходимая спецтехника и оборудование, работают 4 бригады водоканала», - говорится в сообщении.

В связи с этим с 22 мая будет сокращена подача воды на города: Красный Луч, Антрацит - 30%, Алчевск, Перевальск - 20%, Зоринск, Артемовск — 50%, Брянка, Стаханов, Кировск, Первомайск, Попасная — 60%, Горское — 100%.

В Горское и другие населенные пункты, в которые будут сокращены поставки воды, будет организован подвоз воды автоцистернами ООО «Лугансквода».

Специалисты предприятия планируют завершить ремонтные работы на сетях к 23.00 23 мая. Водоснабжение вышеуказанных городов будет восстановлено в полном объеме к 6.00 24 мая.