В Киевском метро пассажир устроил стрельбу
Милиция задержала
Сотрудники столичной милиции задержали мужчину, который вчера около 22.00 открыл стрельбу из травматического оружия на одной из станций метрополитена, ранив одного из пассажиров.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, около 22.00 19 мая в дежурную часть Оболонского райуправления милиции от милиционера подразделения охраны Киевского метрополитена поступила информация о том, что задержан 34-летний гражданин, который выстрелил в человека, ранив ее. «По прибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что причиной конфликта, который возник между двумя мужчинами, было то, что один из них отказался уступить место пожилой женщине», - сообщили в милицейском главке, отметив, что владелец оружия сделал замечание мужчине, в результате чего между ними возник конфликт. В частности, как отметили в милиции «борец за справедливость» достал травматический пистолет и произвел из него два выстрела – один вверх, а второй в человека, после чего пытался сбежать.
Как сообщили в столичном главке, задержанный имел при себе удостоверение журналиста одного из печатных средств массовой информации. При этом он объяснил работникам милиции, что год назад уволился из этого СМИ и сейчас не имеет к нему никакого отношения, а также к журналистской деятельности. Раненый с травмой левого участка брюшной полости доставлен в медицинское заведение. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины.