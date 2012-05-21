В озере утонул двухлетний мальчик

В Попаснянском районе Луганской области в озере «Клешня» утонул двухлетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области, несчастный случай произошел 19 мая.

Жительница Лисичанска вместе с внуком отдыхала на «диком» пляже у озера. Ребенок утонул, когда женщина отлучилась. Мальчика вытащили из воды другие отдыхающие, которые пытались вернуть его к жизни, но безрезультатно. Приехавшая из Северодонецка бригада врачей скорой помощи констатировала гибель.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Лутугинском районе утонул 7-летний мальчик, упав с высокой дамбы в Успенское водохранилище.