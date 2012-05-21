Луганщина: в детсаду Рубежного отравились дети

В Луганской области прокуратура проводит проверку по факту отравления шестерых детей в детском саду города Рубежное.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр Зайцев, сотрудники прокуратуры совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической станции ищут причины случившегося.

«Проверки идут не только в этом детском саду, но и во всех подобных детских учреждениях», - сказал А.Зайцев.

По информации портала «Час пик», недомогание и рвота у шестерых детей возникла 17 мая, когда они вернулись домой из детского сада.

«Обеспокоенные родители вызывали врачей. Одного ребенка все же пришлось госпитализировать. Его направили в инфекционное отделение городской больницы. Состояние ребенка уже удовлетворительное», - пишет «Час пик».

Издание цитирует главного врача Рубежанской СЭС В.Есипова, который сообщил, что у детей гастроэнтероколит.

«Это одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника желудочно-кишечного тракта. Острый гастроэнтероколит развивается обычно в результате пищевых токсикоинфекций, гриппа, сопровождающегося кишечными кровотечениями. Инфекция в кишечник может попадать через рот или заноситься с кровью», - отмечает В.Есипов.