Херсонщина: змеи покусали двоих детей

В Херсонской области за прошедшие выходные от укусов змей пострадали двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Херсонской области.

В частности, в субботу, 19 мая, в Чаплынском районе в местную районную больницу поступил 7-летний ребенок, житель села Питомник, с диагнозом "укус пресмыкающегося". Вид пресмыкающегося устанавливается. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.

В воскресенье, 20 мая, в реанимационное отделение Великоалександровской районной больницы была доставлена 2-летняя девочка с диагнозом "укус змеи". Состояние здоровья ребенка средней степени тяжести.

По данным УМЧС в Херсонской области, с начала года в регионе от укусов змей, с учетом последних случаев, уже пострадали 6 человек. В 2011 году было зафиксировано 11 случаев нападения змей на людей, из которых 2 детей. Все пострадавшие остались живы.