Сулугуни делали из молока коров, больных лейкозом

В Черниговской области милиция обнаружила подпольный цех, где в антисанитарных условиях изготовляли сулугуни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Секторе общественных связей УМВД в области.

Во время рейда стражи порядка в Репкинском районе обнаружили деятельность подпольного мини-цеха по изготовлению сыра сулугуни и брынзы. Двое иностранцев скупали в населения молоко и в бытовом помещении своего хозяйства в антисанитарных условиях изготовляли сыр. Свою продукцию они реализовывали в столице через сеть заведений быстрого питания. При этом никаких документов, которые бы подтверждали качество и беспечность молочного сырья, из которой изготовлялся продукт, предоставлено не было. Отсутствует информация и об исследовании животного на заболевание.

Также стражи порядка не исключают, что в переработку принималось молоко от коров, больных лейкозом. Для приготовления сыра также использовался ферментный препарат "пепсин" иностранного производства, на который отсутствовали документы относительно регистрации его в Украине.

В результате проверки деятельность мини-цеха прекращена, вынесено предписание о запрещении его деятельности.

Действия предпринимателей подпадают под статью 227 Уголовного кодекса Украины - выпуск на товарный рынок или другая реализация потребителям недоброкачественной, то есть такой, которая не отвечает установленным стандартам, нормам, правилам и техническим условиям, или некомплектной продукции и товаров. Если такие действия совершены в больших размерах, - караются штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.