Жители Рени остались без воды

В городе Рени Одесской области из-за подтопления насосной станции без водоснабжения осталось более 12 тыс. чел.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 16.00 19 мая в г. Рени из-за ливня и образования мусорного затора под автомобильным мостом на ул. Карташова внезапно поднялся уровень дождевой воды в балке „Баланешты”, в результате чего произошло подтопление насосного помещения станции второго подъема КП „Рениводоканал” и временно была прекращена централизованная подача воды 12 тыс. 600 потребителям.

20 мая подразделения МЧС отвели дождевую воду с территории балки, откачали воду из помещений станции и организовали подвоз питьевой воды населению.

Работники коммунального предприятия начали работы по возобновлению функционирования станции.