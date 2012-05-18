Во время рыбалки утонул 10-летний мальчик

В селе Старая Прилука Липовецкого района Винницкой области во время рыбалки 17 мая утонул 10-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба Теруправления МЧС Украины в Винницкой области, у ребенка зацепилась удочка, и он, не умея плавать, зашел в воду, чтобы отцепить ее. Поскользнувшись, мальчик упал, его унесло на глубину, где он и погиб.

Тело ребенка поднято из воды местными жителями и направлено на судебно-медицинскую экспертизу.