Во время рыбалки утонул 10-летний мальчик
15:41, 18 мая 2012Новости регионов
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Зашел в воду, не умея плавать
В селе Старая Прилука Липовецкого района Винницкой области во время рыбалки 17 мая утонул 10-летний мальчик.
Как сообщает пресс-служба Теруправления МЧС Украины в Винницкой области, у ребенка зацепилась удочка, и он, не умея плавать, зашел в воду, чтобы отцепить ее. Поскользнувшись, мальчик упал, его унесло на глубину, где он и погиб.
Тело ребенка поднято из воды местными жителями и направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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