Одесчина: стоками загрязнили рекреационную зону

Прокуратура Одесской области организовала проверку причин и обстоятельств загрязнения рекреационных земель курорта Грибовка Овидиопольского района в результате сброса неочищенных канализационных стоков.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе облпрокуратуры.

По предварительным данным, в результате порыва канализационного напорного коллектора на территории баз отдыха «Звездочка» и «Надежда» в экосистему попало почти 2,5 тыс. куб. м сточных вод.

Прокуратурой привлечены специалисты государственных органов экологического и санитарного контроля для проверки ситуации на месте, а также причин и условий, им способствующих. Главе Овидиопольской райгосадминистрации, председателю Дальницкого сельского совета, главному государственному санитарному врачу Овидиопольского района и директорам баз отдыха внесено представление.

Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный государству и окружающей среде вследствие многократных прорывов канализационной трубы, приведших к загрязнению речки Барабой – за 6 километров от места попадания речных вод в Черное море.

Как заявил президент Южноукраинского экологического союза Валерий Осипов, «канализационный коллектор диаметром 60 см, находящийся в аварийном состоянии, прохудился неделю назад. Однако местная власть не торопилась его ремонтировать - в реку могло попасть около 100 тонн фекалий».