Львовщина: на таможне задержали 21 т радиоактивного гранита
11:51, 18 мая 2012Новости регионов
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Груз перевозился из Китая
Работники Государственной экологической инспекции во Львовской области задержали на таможенном посту „Рава-Руссская” 21 тонну радиоактивного гранита.
Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции во Львовской области, груз перевозился из Китая без документов, подтверждающих санкционированное перемещение.
Во время проведения радиационного контроля транспортного средства установлено превышение природного фона излучения (МЭД гамма-излучения от данного транспортного средства составляет 0,10-0,50 мкЗв/ч), отмечается в сообщении.
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