Львовщина: на таможне задержали 21 т радиоактивного гранита

Работники Государственной экологической инспекции во Львовской области задержали на таможенном посту „Рава-Руссская” 21 тонну радиоактивного гранита.

Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции во Львовской области, груз перевозился из Китая без документов, подтверждающих санкционированное перемещение.

Во время проведения радиационного контроля транспортного средства установлено превышение природного фона излучения (МЭД гамма-излучения от данного транспортного средства составляет 0,10-0,50 мкЗв/ч), отмечается в сообщении.