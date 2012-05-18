В Луганской области от удара молнии погиб мужчина
11:43, 18 мая 2012Новости регионов
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Спрятался под деревом
В Станично-Луганской районе Луганской области от удара молнии погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в области, несчастный случай произошел 17 мая.
Спасаясь от грозы, двое жителей спрятались под деревом. В дерево ударила молния, вследствие чего один мужчина погиб на месте, второй доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение районной больницы с ожогами 2-й степени.
15 мая во время грозы удар молнии поразил жительницу села Белолуцк Новопсковского района Луганской области, когда она находилась во дворе своего дома. Пострадавшую доставили в районную больницу в состоянии средней тяжести.
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