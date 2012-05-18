В Луганской области от удара молнии погиб мужчина

В Станично-Луганской районе Луганской области от удара молнии погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в области, несчастный случай произошел 17 мая.

Спасаясь от грозы, двое жителей спрятались под деревом. В дерево ударила молния, вследствие чего один мужчина погиб на месте, второй доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение районной больницы с ожогами 2-й степени.

15 мая во время грозы удар молнии поразил жительницу села Белолуцк Новопсковского района Луганской области, когда она находилась во дворе своего дома. Пострадавшую доставили в районную больницу в состоянии средней тяжести.