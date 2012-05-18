Началось слушание дела по избиению Александры Поповой

В Ленинском районном суде Николаева состоялось предварительное слушание уголовного дела по обвинению жителя города Александра Косинова, который 9 марта в одном из баров в ходе возникшей бытовой ссоры жестоко избил 19-летнюю Александру Попову.

Как сообщает сайт «Новости-Н», действия подсудимого квалифицированы по п. 7 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества).

Прокуратурой области также заявила гражданский иск о расходах учреждения здравоохранения на стационарное лечение пострадавшей на сумму 9 тыс. 361 грн., который будет рассматриваться вместе с уголовным делом.

Уголовное дело будет рассматривать коллегия судей в составе Юрия Крутия, Михаила Семерея под председательством судьи уголовной коллегии Александра Беспрозванного.

Представитель государственного обвинения - заместитель прокурора Николаевской области Денис Андреев сказал, что нарушений действующего законодательства в ходе досудебного следствия не было. Он отметил, что поскольку А.Попова осталась жива по независящим от подсудимого причинам, то он может быть осужден пожизненно, а минимальный срок наказания - 10-15 лет лишения свободы.

Потерпевшей стороной определена мама А.Поповой Алла Гудзь, ее представитель в суде - адвокат Владимир Тимошин.

Подсудимого на сегодняшнем заседании не было, потому что он не подавал ходатайство о присутствии на предварительном заседании. Прокурор заверил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, на всех последующих заседаниях подсудимый быть обязан.

Сегодня состоялось знакомство с участниками процесса. На следующем заседании выслушают подсудимого, а на затем показания дадут свидетелей.

Участники процесса определились с тем, что нет оснований для изменения обвинения и меры пресечения для подсудимого.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 6 июня. На нем начнется рассмотрение дела по сути. 7 июня суд начнет опрашивать свидетелей.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в одном из баров в Николаеве 22-летний мужчина в ходе возникшей бытовой ссоры жестоко избил 18-летнюю А.Попову (19 лет ей исполнилось 8 апреля). До настоящего времени девушка находится в состоянии комы в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.

Решается вопрос о транспортировке пострадавшей для лечения в Германию.

На сегодняшний день все расходы по лечению А.Поповой в Украине взял на себя Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины".