На окраине Одессы задержан наркокурьер

Сотрудниками Коминтерновского РОВД задержан на северной окраине Одессы, в торгово-развлекательном комплексе, наркокурьера, пытавшийся сбыть партию амфитамина стоимостью 150 тыс грн.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, «оперативники обнаружили в автомобиле «Ниссан Максима», прибывшего из Приднестровья, три тюка особо опасного наркотического вещества «амфетамин». Партия «порошка» была доставлена драгг-диллером в Одессу с целью сбыта.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконная перевозка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, что карается лишением свободы сроком от 3 до 8 лет.