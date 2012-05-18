На Черкасчине обнаружена больная сибирской язвой корова

В Черкасской области обнаружена больная сибирской язвой корова.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 17 мая Черкасской региональной лабораторией ветеринарной медицины подтверждено заболевание сибирской язвой телки, которую вынужденно забили в частном хозяйстве в с. Макеевка Смелянского района. Тело животного уничтожено путем сжигания.

Контакт с больным сибирской язвой животным имели 12 человек, которые находятся под медицинским надзором и получают профилактическое лечение.

Специалистами СЭС и ветеринарной медицины выясняются источники и пути передачи возбудителя инфекции, в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических, противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий.