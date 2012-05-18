Севастопольская милиция нашла пропавшую 10-летнюю школьницу

Севастопольская милиция вчера вечером нашла пропавшую 10-летнюю школьницу Анастасию Плаксину, поиски которой длились около суток; девочка жива и невредима, была найдена на одной из дач в районе Сапун-горы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе.

Поздно вечером 16 мая в Ленинский райотдел милиции Севастополя обратилась мама Насти с заявлением о пропаже дочери. Девочка ушла из школы и домой не вернулась. Мама пыталась найти дочку самостоятельно, но когда поиски не принесли результатов, обратилась в милицию.

Гарнизон севастопольской милиции был поднят по тревоге. На поиски пропавшей девочки сразу же был ориентирован весь личный состав. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, руководство РО и УМВД Украины в г. Севастополе. На поиски ребенка были задействованы все силы и средства севастопольской милиции, в оперативно-розыскных мероприятиях принимало участие около 300 сотрудников милиции. Поиски пропавшей девочки не прекращались даже ночью.

На следующий день сотрудники милиции получили информацию о том, что Н.Плаксину видели в районе Сапун-горы. Туда незамедлительно были отправлены поисковые группы. Нашел ребенка старший участковый инспектор милиции Ленинского райотдела Александр Стадниченко. Когда к ней подошел капитан милиции, девочка беззаботно играла на даче с собаками. Она сказала ему, что ушла из дома, потому что мама не купила ей собаку. После уроков Н.Плаксина вышла со школы, села на маршрутное такси и доехала до конечной остановки. Когда она вышла из автобуса, то увидела собак. Девочка пошла за ними, и забрела к заброшенной даче, где жили животные. Малышка играла с собаками, с ними же под открытым небом и провела ночь. Ночевала под кустом, греясь о животных. Покормили ее вечером дачники, которым она сказала, что приехала сюда с мамой, и та скоро за ней придет.